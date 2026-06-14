Επίδομα 300 ευρώ για συνταξιούχους: Σκέψεις για κατάργηση και πληρωμή μισής σύνταξης

Η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στο επίδομα των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, με πιθανή αντικατάστασή του από μια ενίσχυση που θα θυμίζει «μισή 13η σύνταξη». Το νέο μοντέλο που βρίσκεται υπό συζήτηση προβλέπει κλιμακωτή παροχή, συνδεδεμένη με το ύψος της σύνταξης, με κατώτατο ποσό περίπου 300 ευρώ για την προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων και ανώτατο πλαφόν για τον περιορισμό του δημοσιονομικού κόστους.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων που θα συνδυάζει μόνιμες αυξήσεις και στοχευμένες ενισχύσεις, με κριτήρια όπως το εισόδημα και η ηλικία. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας και των δημοσίων εσόδων, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκαθαρίσει αν το σημερινό επίδομα θα διατηρηθεί ή θα αντικατασταθεί από νέο σύστημα στήριξης.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η βελτιωμένη πορεία των φορολογικών εσόδων δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων. Ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μέτρων σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Στόχος των νέων παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του εισοδήματός τους με πιο δίκαιο και στοχευμένο τρόπο, ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες από powergame)