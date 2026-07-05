Εκπληκτική εμφάνιση της Δανάης Μπακογιάννη στα Τρίκαλα και νέο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια

Η Δανάη Μπακογιάννη του ΣΑΚΑ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια στην κατηγορία Κ20.

Η 17χρονη αθλήτρια και κόρη του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη τερμάτισε σε 13.67, με αντίθετο άνεμο (-0,8 μ./δ.), βελτιώνοντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 13.83, την οποία κατείχε από κοινού με την Αναΐς Καραγιάννη. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία, ενώ η νεαρή εμποδίστρια έχει ακόμη δύο χρόνια δικαίωμα συμμετοχής στην Κ20, γεγονός που της αφήνει σημαντικά περιθώρια για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Η αθλήτρια, που προπονείται υπό την καθοδήγηση της Φωτεινής Κατσινέλη, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 όσο και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία. Μετά τον τερματισμό της γνώρισε θερμή αποθέωση από συναθλητές και συναθλήτριές της για το σπουδαίο επίτευγμά της.

Στη δεύτερη θέση του αγωνίσματος τερμάτισε η επίσης 17χρονη Ελένη Τσιάγγου του ΦΣ Άργους Ορεστικού με χρόνο 14.13, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αθανασία Οικονόμου του ΑΟ Κούρος Πατρών με επίδοση 14.34.