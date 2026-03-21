“TOU MAKI”: Ένα Τρικαλινό τσίπουρο από τον Μάκη Τσιλιλή

Αυτή την φορά κατευθυνόμαστε προς τα Μετέωρα εκεί στην θεσσαλική γη όπου η ιστορία μιας οικογένειας δεν χωράει σε λέξεις αλλά σε σταγόνες. Και τι σημαίνει αυτό; Ότι πολλές φορές η απόσταξη δεν είναι χημεία αλλά μνήμη, συνομιλία και έκφραση. Άλλωστε για την περίπτωση “Τσιλιλή” δεν χρειάζεται να πούμε πολλά ούτε να κάνουμε συστάσεις, χρειάζεται μόνο να εστιάσουμε σε ένα και μόνο απόσταγμα το οποίο “αρνείται” να είναι ένα ακόμα τσίπουρο και δικαίως.

Η Ιωάννα Τσιλιλή με το “ολοδικό” της project “Tsililis Terres” που περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά boutique και artisanal πορτοφόλιο καταφέρνει να δημιουργήσει μία νέα αφήγηση, μία αναγέννηση παρουσιάζοντας δημιουργίες που μιλούν διαφορετική γλώσσα όπως το τσίπουρο ”ΤΟΥ ΜΑΚΗ” που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική, αναδεικνύοντας –μα φυσικά- τη νέα εποχή του τσίπουρου.

Φτιάχτηκε άλλωστε για να τιμήσει ταυτόχρονα τον άνθρωπο που είχε στόχο να επικοινωνήσει στην Ελλάδα και στο κοινό της τι σημαίνει ποιοτική απόσταξη, τον Μάκη Τσιλιλή. Μιλάμε λοιπόν για ένα “exclusive spirit” που αγγίζει νου και καρδιά αλλά ταυτόχρονα καταφέρνει “κλείνει το μάτι” σε καθαρόαιμα ουζερί, εστιατόρια και bars ενώ την ίδια στιγμή παραμένει τόσο αυθεντικό όσο μια χειραψία πατέρα και κόρης.

Φουλ “TOU MAKI” που μιλάει άπταιστα την σύγχρονη γλώσσα του τσίπουρου

Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αρχιτεκτονική αυτού του premium small batch αποστάγματος που όχι μόνο μιλά άπταιστα την σύγχρονη γλώσσα αλλά δεν μασάει και τα λόγια του. Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη για αυτό πάμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την περίπτωση που από τι φαίνεται θα γίνει η νέα σου εμμονή.

Εδώ καταρχάς -να σημειώσουμε- ότι η πρώτη ύλη είναι προσεχτικά επιλεγμένη καθώς πρόκειται για ένα blend από τις “ελίτ” ποικιλίες που καλλιεργούνται αποκλειστικά στον ιδιόκτητο αμπελώνα του οινοποιείου στα Μετέωρα: Λημνιώνα, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και Ξινόμαυρο κάνουν σινιάλο για ένα αποτέλεσμα που θα δικαιώσει κάθε πρακτική.

Η Ιωάννα Τσιλιλή επιλέγει την οδό της πολλαπλής απόσταξης σε μικρό, ασυνεχή χάλκινο αποστακτήρα, απομονώνοντας με χειρουργική ακρίβεια την “καρδιά” — εκείνο το πολύτιμο κλάσμα που κουβαλά την ψυχή του σταφυλιού. Και μετά; Υπομονή για 12 μήνες ωρίμανσης σε ανοξείδωτες δεξαμενές ώστε να έρθει στο προσκήνιο ένα απόσταγμα στρογγυλό, μαλακό και κρυστάλλινο για να αναδείξει την αλήθεια του, χωρίς προσθήκη ζάχαρης πριν την εμφιάλωση.

Μήπως στο 1ο shot σου θυμίζει και ένα άλλο αγαπημένο σου drink;

Όσο για το τι ανακαλύπτεις, το εν λόγω τσίπουρο ξεδιπλώνει μια αρωματική βεντάλια που ίσως να ζήλευαν τα πιο premium gin αλλά και κάτι ακόμα που θα ανακαλύψεις λίγο παρακάτω. Φίνα βοτανικά αρώματα δυόσμου και ευκαλύπτου μπλέκονται με τη λεπτότητα της βιολέτας ενώ στο βάθος το μαύρο κεράσι δίνει το παρόν δυναμικά αλλά και διακριτικά. Βεβαίως στο στόμα, η έκπληξη συνεχίζεται: μια βελούδινη αίσθηση από φραγκοστάφυλο και μαρμελάδα σύκο που καταλήγει σε μία αρωματική επίνευση που επιθυμεί να επιμένει και να κάνει εντύπωση προσφέοντας ένα τελευταίο φλέρτυ αποτύπωμα.

Ακολούθησε επίσης και το παρακάτω serving ritual για να το απολαύσεις φυσικά όπως σου αξίζει. Γιατί το τσίπουρο “TOU MAKI” δεν επιβάλλει κανόνες αλλά σίγουρα προτείνει διαθέσεις: Η γυμνή αλήθεια: Δοκιμάστε το σκέτο, σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι ο μοναδικός τρόπος να νιώσεις το “μετάξι” στο λαιμό και αυτή την απίθανη μαρμελάδα σύκο να ξεδιπλώνεται στον ουρανίσκο. Η δροσιστική νότα: Με λίγο κρύο νερό ή έναν κρυστάλλινο πάγο. Θα παρακολουθήσεις το απόσταγμα να “ανοίγει” και να απελευθερώνει τον δυόσμο και τον ευκάλυπτο, μετατρέποντας το ποτήρι σου σε έναν ολάνθιστο κήπο των Μετεώρων. The “Dirty” Game Changer: Για τους bold drinkers, εκείνους που αναζητούν την ανατροπή στα spirits, το “TOU MAKI” κάνει το απόλυτο move. Απογειώνει ένα Dirty Martini, δανείζοντας τη βοτανική του ραχοκοκαλιά στην αλμύρα της ελιάς. Εδώ το τσίπουρο αποκτά κοσμοπολίτικο αέρα και γίνεται ο πρωταγωνιστής της μπάρας.

Το “TOU MAKI” θέλει πάντως τα “γαστρονομικά” του

Είναι ένα spirit που απαιτεί gastronomic alliances με άποψη για αυτό και η βοτανική του ραχοκοκαλιά και η απουσία γλυκάνισου το καθιστούν τον απόλυτο παρτενέρ για πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην οξύτητα και την εντοπιότητα.

Φανταστείτε το δίπλα σε ένα αβγοτάραχο Μεσολογγίου – εκεί που η λιπαρότητα του αβγού συναντά τη φρεσκάδα του δυόσμου και του ευκάλυπτου. Ακολούθως ένα carpaccio από λαβράκι με ανθό αλατιού και λίγες σταγόνες καλού ελαιολάδου του πάει γάντι όπως επίσης και ένα καπνιστό χέλι πάνω σε φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί ή μερικά κυδώνια με λεμόνι είναι ο ιδανικός τρόπος για να αναδειχθεί η καθαρότητα του.

Επίσης αξίζει να το δοκιμάσει με λευκά τυριά, όπως φέτα, κατσικίσιο, παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης (12-18 μηνών) ή ένα San Michali Σύρου συνοδευόμενα από φρέσκα σύκα ή αποξηραμένα μαύρα κεράσια καθώς και με πιάτα που βασίζονται σε λαχανικά – ψητές αγκινάρες, κολοκυθάκια ή ένα ελαφρύ ριζότο βοτάνων. Στα “must” του τραπεζιού εντάσσεις τα σκιουφιχτά με στάκα και καπνιστό απάκι, κεφτεδάκια με μπόλικο δυόσμο, τηγανισμένα σε ελαιόλαδο αλλά και μία παραδοσιακή χορτόπιτα με άγρια χόρτα του βουνού, μπόλικο άνηθο, μυρώνια και κατσικίσια φέτα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.tsililisterres.com