To EKT συγκεντρώνει ρούχα για τους πρόσφυγες στο Κουτσόχερο

Στη συγκέντρωση ρούχων για τους πρόσφυγες στο ΚΥΤ στο Κουτσόχερο Λάρισας προχωρά η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Στο σχετικό κάλεσμα αναφέρονται τα εξής:

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας , να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του και να συγκεντρωθούν άμεσα, για πρόσφυγες αποκλειστικά άντρες , χειμερινά ρούχα, εσώρουχα και παπούτσια ,στα πλαίσια της αλληλεγγύης μας, αφορά τους πρόσφυγες που βρίσκονται στους χώρους του ΚΥΤ στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι μας οδήγησαν στην πατρίδα μας, κατά κανόνα βρίσκουν απέναντί μας τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Ήρθαν αντιμέτωποι με άθλιους νόμους μας ΕΕ και των κυβερνήσεων και άγρια καταστολή, που μας σπρώχνουν στα κυκλώματα των δουλεμπόρων με τα επικίνδυνα και ακριβοπληρωμένα περάσματα στον Έβρο και το Αιγαίο, που έχει μετατραπεί σε θάλασσα νεκρών με τα αμέτρητα ναυάγια των ξεριζωμένων.

Χιλιάδες ξεριζωμένοι θεωρούνται “παράνομοι” και δεν έχουν “χαρτιά”, για να γίνονται τα μεγαλύτερα θύματα μας εκμετάλλευσης και όμηροι μας εργοδοτικής αυθαιρεσίας και μας τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα, οι διακρατικές συμφωνίες σύγχρονου δουλεμπορίου για την “εισαγωγή εργατικού δυναμικού” που υπογράφει η κυβέρνηση, σημαίνουν φθηνά εργατικά χέρια για τα αφεντικά. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, να δουλεύουν χωρίς κανένα ουσιαστικά δικαίωμα.

Απέναντι σε αυτή την εχθρική συμπεριφορά του κράτους και των κυβερνήσεων και των μισάνθρωπων φασιστών και ρατσιστών, υπήρξε και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τα ταξικά συνδικάτα και την πλειοψηφία του λαού μας χώρας μας!

Καλούμε τον λαό μας πόλης μας να δυναμώσει αυτό το κύμα.

Τα είδη που συγκεντρώνονται αφορούν αποκλειστικά άντρες :

χειμερινά αντρικά ρούχα S-M-L, εσώρουχα S-M-L ,παπούτσια 41 έως 46)

τα παραδίνουμε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων:

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 12:00 και 18:00-20:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο 2431601362 και 6934143107.”