To Eπιμελητήριο Τρικάλων συμμετέχει στην διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL PARIS

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL PARIS.

Η Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου του 2026 στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι. Με πάνω από εξήντα χρόνια εμπειρίας, αποτελεί θεσμό στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και είναι η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων – Ποτών στον κόσμο για το 2026.

Η SIAL διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και φέρνει σε επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων πάνω από το 70 % επισκέπτεται την έκθεση προς ανεύρεση νέων προϊόντων και προμηθευτών.

Ειδικότερα, πρόκειται για το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο των τροφίμων, που αποκαλύπτει τις τάσεις και τις καινοτομίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων του αύριο.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.

Αριστείδης Δημήτρης, τηλ. 24310 25004 (εσωτ 105), e-mail: aristidis@trikala-chamber.gr

Σδρένια Σοφία, τηλ. 24310 25004 (εσωτ 105), e-mail: sdrenia@trikala-chamber.gr