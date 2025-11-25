To 2ο Santa Run Πύλης από τον Ορειβατικό Περιηγητικό Όμιλο

Ο Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης (Ο.Π.Ο.Π.) διοργανώνει το 2ο Santa Run Πύλης 2025, υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και του Γεωπάρκου Μετεώρων, με την υποστήριξη του Εμπορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 11:00 π.μ., με συμμετοχή δωρεάν και όριο 200 ατόμων. Οι διαδρομές είναι 5.000 μ. και 1.000 μ. για παιδιά, με υποχρεωτική υπεύθυνη δήλωση γονέα για τους ανήλικους.

Οι εγγραφές είναι online : https://docs.google.com/…/1Pyv0AclHwvoy33ns…/viewform.

Μετά τον τερματισμό θα προσφερθεί παραδοσιακό γεύμα και χριστουγεννιάτικα κεράσματα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μετάλλιο.

Οι τρεις πρώτοι σε κάθε αγώνα θα τιμηθούν με δώρα.