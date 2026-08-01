To Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για τη σύλληψη του προέδρου του Ε.Κ. Λάρισας

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων σε ανακοίνωσή του “καταγγέλλει την απαράδεκτη και απρόκλητη σύλληψη του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και μέλους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, Γιάννη Σκόκα.

Η αστυνομία τον συνέλαβε και τον οδήγησε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας την ώρα που πραγματοποιούσε με μέλη σωματείων αφισοκόλληση για την προπαγάνδιση του πανελλαδικού – παλλαϊκού συλλαλητηρίου στην ΔΕΘ. Το «έγκλημά» του ήταν ότι έκανε το αυτονόητο καθήκον κάθε συνδικαλιστή, ενημέρωνε τους εργαζόμενους, πρόβαλλε τη δράση των σωματείων και συνέβαλλε στην οργάνωση του αγώνα τους.

Η σύλληψη του Γιάννη Σκόκα είναι ένας ακόμη κρίκος στην ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, που βαδίζουν χέρι χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική και τις θυσίες που απαιτούνται από το λαό για την πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή.

Την ίδια στιγμή που πολλές περιοχές της χώρας καίγονται, υπάρχουν νεκροί και ο λαός παλεύει μόνος του για να σώσει τη ζωή και την περιουσία του, το κράτος που είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει τις ζωές, τα σπίτια του λαού και τα δάση αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανό και ετοιμοπόλεμο όταν πρόκειται να συλλάβει συνδικαλιστές.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένας ακόμα κρίκος στη «φάμπρικα» διώξεων, κρατικής καταστολής και τρομοκρατίας σε βάρος πρωτοπόρων εργαζομένων και συνδικαλιστών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι με συλλήψεις και διώξεις θα φιμώσει και εμποδίσει τη δράση των σωματείων. Το εργατικό κίνημα δεν τρομοκρατείται!

Το κάλεσμα του πανελλαδικού – παλλαϊκού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ θα φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς και η αγωνιστική απάντηση στις 5 Σεπτεμβρίου ενάντια στην πολιτική των κερδών και του πολέμου θα είναι ακόμη πιο μαζική και δυνατή!

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης και παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης.

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία και τους αγωνιστές!

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλη θα τη σπάσει!”