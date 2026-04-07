To απόγευμα της Μ. Τετάρτης η κηδεία της 22χρονης Βασιλικής Ψύχου

Την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 5 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων κηδεύεται η 22χρονη Βασιλική Ψύχου που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ιωάννης Ψύχος και Μαρία Μέμτσα

Η ΓΙΑΓΙΑ Βασιλική Ψύχου

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Θεόδωρος Μέμτσας

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Μεγάλη Τετάρτη 8 – 4 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.