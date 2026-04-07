To απόγευμα της Μ. Τετάρτης η κηδεία της 22χρονης Βασιλικής Ψύχου

Την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 5 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων κηδεύεται η 22χρονη Βασιλική Ψύχου που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ιωάννης Ψύχος και Μαρία Μέμτσα
Η ΓΙΑΓΙΑ Βασιλική Ψύχου
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Θεόδωρος Μέμτσας
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Μεγάλη Τετάρτη 8 – 4 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.