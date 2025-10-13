To απόγευμα η κηδεία του 18χρονου Νίκου Παντούλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σήμερα Δευτέρα 13 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 18χρονο Νικόλαο Παντούλα που σκοτώθηκε χθες βράδυ σε τροχαίο έξω από το Ρίζωμα.

Αφήνει πίσω τους γονείς Δημήτριο Παντούλα και Βασιλική Κοκκόρα και τους παππούδες Νικόλαο και Θεανώ Παντούλα

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Δευτέρα 13 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα και στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .