To άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Ελάτη

Ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Πύλης με το άναμμα του Δένδρου στην Ελάτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πύλης, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 17.30 στην πλατεία του Χωριού που άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων

Η εκδήλωση άρχισε με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ελάτης που τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια υπό την καθοδήγηση της δασκάλας κ. Ιωάννας Παλλαντζά δημιουργώντας μια χαρούμενη εορταστική ατμόσφαιρα.

Ακολούθησε ο Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτης κ. Κων/νου Μπρίζη, του εκπροσώπου του Δήμου Πύλης Αντιδημάρχου Συντονισμού Έργων κ. Παναγιώτη Τσόλα και της Δασκάλας του ΔΗΜ. Σχολείου Ελάτης κ. Ιωάννας Παλλαντζά.

Στην συνέχεια τα παιδιά της Ελάτης έβαλαν ένα-ένα διάφορα δώρα στο δένδρο απευθύνοντας και μια ευχή για χαρούμενες γιορτές.

Κατόπιν έγινε το Άναμμα του Δένδρου μετρώντας παιδιά από το ένα μέχρι το δέκα αντίστροφα από τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Μπρίζη, μέσα σε μια φαντασμαγορική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με τα βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό της Ελάτης.

Μοιράστηκαν δώρα και εδέσματα στα παιδιά.

Για την παραπάνω εκδήλωση μαζί με το Δήμο Πύλης συνεργάστηκαν η Δ. Κ. Ελάτης και Σύλλογος Γυναικών Ελάτης, παρόντες ήταν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πύλης κ. Απόστολος Γκουλιόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ελάτης κ. Έφη Αγνάτου.