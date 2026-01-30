Tροποίηση ωραρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, με γνώμονα τις ανάγκες φοιτητών/τριών, μαθητών/τριών, ερευνητών/τριών τροποποιεί το χειμερινό ωράριο λειτουργίας για τους πολίτες, αυξάνοντας τις ώρες που είναι διαθέσιμο το κεντρικό αναγνωστήριο.

Το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 8:00 – 14:30 όλα τα τμήματα

ΤΡΙΤΗ: 8:00 – 14:30 όλα τα τμήματα & 14:30 – 20:00 ΜΟΝΟ το αναγνωστήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ: 8:00 – 20:00 όλα τα τμήματα

ΠΕΜΠΤΗ: 8:00 – 20:00 όλα τα τμήματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 – 14:30 όλα τα τμήματα & 14:30 – 20:00 ΜΟΝΟ το αναγνωστήριο

ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 – 14:00 όλα τα τμήματα

Επικοινωνία και πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 2431353565 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@trikalacity.gr.