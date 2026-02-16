Τοπικά

Tριήμερο Αποκριάς: Στο 90% οι πληρότητες για τα ορεινά θέρετρα των Τρικάλων

Μετά από έναν δύσκολο χειμώνα για πολλούς ηπειρωτικούς προορισμούς, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έρχεται να δώσει ανάσα στην αγορά, με τις κρατήσεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα 90% και τις πληρότητες να αγγίζουν ακόμη και το 100% σε δημοφιλείς καρναβαλικές πόλεις και ορεινά θέρετρα.

Η αυξημένη ζήτηση επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή των ολιγοήμερων αποδράσεων, σε μια περίοδο που πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλες απώλειες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της γενικότερης πίεσης στην αγορά.

Η αποκριάτικη ατμόσφαιρα, ο καλός καιρός και η ανάγκη για μια μικρή «απόδραση» πριν την άνοιξη ενισχύουν την κινητικότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το τριήμερο δεν περιορίζεται μόνο στους καρναβαλικούς προορισμούς. Ισχυρή είναι η ζήτηση και σε ορεινές περιοχές, ειδικά όπου λειτουργούν χιονοδρομικά κέντρα.

Στα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου οι πληρότητες κυμαίνονται από 85% έως 90%, με την Ελάτη, το Περτούλι και το Νεραϊδοχώρι να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον. Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και το Πήλιο, όπου η Μακρινίτσα, η Πορταριά, η Τσαγκαράδα και η Ζαγορά αγγίζουν το 90%.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από govnews.gr)

