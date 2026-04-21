Tρίκαλα: 166 έλεγχοι για κράνος με 13 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 13 έως 19 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 795 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 76 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 216 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 15 παραβάσεις και συγκεκριμένα 13 σε οδηγούς δίκυκλων και 2 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 329 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 41 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 166 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 12 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 84 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.