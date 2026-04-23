Tρίκαλα: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Απλησίαστη η τιμή στο diesel θέρμανσης

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η αγορά των καυσίμων στη χώρα, με τις τιμές να προκαλούν έντονο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Στο νομό Τρικάλων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την Τετάρτη 22 Απριλίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,018 €/λτ.

Η ανοδική πορεία επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων, με το Diesel κίνησης να αγγίζει τα 1,891 €/λτ. Ακόμη και στο Diesel θέρμανσης, η τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα (1,759 €/λτ), επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

H διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες (30 Απριλίου) με την τιμή του να παραμένει στα ύψη, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το περασμένο Οκτώβριο που ξεκίνησε η διάθεσή του το κόστος αυξήθηκε τουλάχιστον 70 λεπτά το λίτρο.

Μια εξέλιξη που καθιστά απαγορευτική την αγορά μεγάλων ποσοτήτων για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών, ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου.

Οι περισσότεροι θα περιμένουν να προμηθευτούν ποσότητες τον προσεχή Οκτώβριο, με την ελπίδα να έχει τελειώσει η σύρραξη στη Μ. Ανατολή και να πέσουν οι τιμές.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr