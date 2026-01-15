Tρίκαλα: Δύο συλλήψεις υπευθύνων μαγαζιών για δυνατή μουσική

Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Τρίκαλα για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η ανακοίνωση:
Συνελήφθησαν, χθες (14-01-2026) και σήμερα (15-01-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, -2- ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα:
- στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και επιπλέον, στερούμενος αδείας παράτασης μουσικής-μουσικών οργάνων
- στην δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες, μία ημεδαπή γυναίκα, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας άλλης ημεδαπής που αναζητείται, με αναπαραγόμενη μουσική, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, παραβιάζοντας την άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων.