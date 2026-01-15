Tρίκαλα: Δύο συλλήψεις υπευθύνων μαγαζιών για δυνατή μουσική

Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Τρίκαλα για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν, χθες (14-01-2026) και σήμερα (15-01-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, -2- ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και επιπλέον, στερούμενος αδείας παράτασης μουσικής-μουσικών οργάνων