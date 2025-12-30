Tο μεσημέρι της Κυριακής η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους με κλιμάκωση του αγώνα τους.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σε ανακοίνωσή της «χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωση τους», ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν κάνουν πίσω.

“Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε.”

kosmoslarissa.gr