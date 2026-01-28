Tην Πέμπτη το στερνό αντίο στην Αγάπη Μπουνόβα

Κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων η 65χρονη Αγάπη Βασ. Μπουνόβα που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Βάιος Κατισιώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Κατισιώτης και Αικατερίνη Σφυρλίδα, Ελένη Κατισιώτη

Η ΕΓΓΟΝΗ Αγάπη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».