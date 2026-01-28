Tην Πέμπτη το στερνό αντίο στην Αγάπη Μπουνόβα

Κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων η 65χρονη Αγάπη Βασ. Μπουνόβα που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Βάιος Κατισιώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Κατισιώτης και Αικατερίνη Σφυρλίδα, Ελένη Κατισιώτη
Η ΕΓΓΟΝΗ Αγάπη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».