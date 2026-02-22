Tα Τρίκαλα ψηλά σε εντάξεις έργων στο “Εξοικονομώ” – 471 κατοικίες στο πρόγραμμα

Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» καταγράφηκε την περίοδο 2024–2025 σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεγάλες πόλεις συγκεντρώνουν τις περισσότερες κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τα ακίνητα με το Εξοικονομώ

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ReDataset, σε επίπεδο δήμων πανελλαδικά, η Πάτρα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Συνολικά 1.009 σπίτια εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ», αριθμός που την κατατάσσει πρώτη στη χώρα.

Τα Ιωάννινα ακολουθούν με 953 κατοικίες ενταγμένες. Η Λάρισα καταγράφει 639 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, με ποσοστό συμμετοχής 0,81%, σε επίπεδα αντίστοιχα της Πάτρας.

Αντίθετα, ο Δήμος Αθηναίων, παρά το τεράστιο μέγεθός του, εμφανίζει 600 κατοικίες ενταγμένες, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 0,14% του επιλέξιμου αποθέματος.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η Θεσσαλονίκη, με 587 κατοικίες και ποσοστό συμμετοχής 0,28%.

Το Αγρίνιο εμφανίζει 549 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, που αντιστοιχούν στο 1,08% του επιλέξιμου αποθέματος, δηλαδή υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Αθήνα.

Ο Βόλος καταγράφει 525 κατοικίες και ποσοστό 0,65%, ενώ η Πέλλα ξεχωρίζει πανελλαδικά, καθώς με 497 κατοικίες εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη χώρα, στο 1,68%. Ακολουθούν η Βέροια με 475 κατοικίες και ποσοστό 1,39% και τα Τρίκαλα με 471 κατοικίες και 1,20%.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Ανδρομάχης Παύλου στον ot.gr)