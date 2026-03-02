“Tαξίδι στο Σύμπαν” με τον Μάνο Σαριδάκη στο Μουσείο Τσιτσάνη

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Τσιτσάνη, η επιστημονική εκδήλωση του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα «Ταξίδι στο Σύμπαν: Από τη Μεγάλη Έκρηξη στην εποχή της Σκοτεινής Ενέργειας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ Μάνος Σαριδάκης, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε με επιστημονική ακρίβεια, αλλά και με τρόπο κατανοητό για το ευρύ κοινό, τη συναρπαστική ιστορία του Σύμπαντος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια το Σύμπαν γεννήθηκε από τη Μεγάλη Έκρηξη, ξεκινώντας από μια εξαιρετικά θερμή και πυκνή κατάσταση. Ακολούθησε περίοδος ταχύτατης διαστολής, ενώ στα πρώτα λεπτά σχηματίστηκαν τα στοιχειώδη σωματίδια και οι πρώτοι πυρήνες υδρογόνου και ηλίου.

Περίπου 380.000 χρόνια αργότερα, το Σύμπαν ψύχθηκε αρκετά, ώστε να σχηματιστούν τα πρώτα άτομα και να καταστεί διαφανές στο φως. Με την πάροδο του χρόνου, η βαρύτητα οδήγησε στη δημιουργία άστρων και γαλαξιών, μέσα στους οποίους γεννήθηκαν τα βαρύτερα στοιχεία.

Από αυτά τα στοιχεία προέκυψαν αργότερα το Ηλιακό Σύστημα, η Γη και, τελικά, η ζωή, σηματοδοτώντας μια μακρά κοσμική εξέλιξη, την οποία συνεχίζει να ερευνά και να φωτίζει η σύγχρονη επιστήμη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σύγχρονα κοσμολογικά ερωτήματα γύρω από τη Σκοτεινή Ενέργεια και στον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος.

Το πολυπληθές κοινό, αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και φίλους της επιστήμης, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία και συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και συμβάλλοντας σε έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη σημασία της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στην τοπική κοινωνία και ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για τα σύγχρονα επιτεύγματα της Φυσικής και της Κοσμολογίας. Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον ομιλητή για την τιμητική αποδοχή της πρόσκλησης, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση και συμμετείχαν στην εκδήλωση.