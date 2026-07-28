Silver Award για το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό China Water Expo 2026

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα και τη διεθνή αναγνώρισή του, κατακτώντας σημαντική διάκριση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Νερού China Water Expo.

Στον φετινό διαγωνισμό, το ανθρακούχο νερό ΔΟΥΜΠΙΑ απέσπασε το Ασημένιο Μετάλλιο (Silver Award) στην κατηγορία των φυσικώς ανθρακούχων φυσικώς μεταλλικών νερών (Naturally Carbonated Mineral Water) με υψηλή ορυκτότητα (High Minerality – κάτω από 1.500 mg/L), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική του σύσταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό.

Η νέα αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη βράβευση του ανθρακούχου νερού ΔΟΥΜΠΙΑ στον ίδιο διεθνή θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του γεύση.

Το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ αναβλύζει από φυσική πηγή στην περιοχή των Δουμπιών Χαλκιδικής, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φυσική του σύσταση και το διοξείδιο του άνθρακα που του προσδίδει τη χαρακτηριστική δροσιά και γεύση. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία το κατατάσσει ανάμεσα στα ιδιαίτερα φυσικά μεταλλικά νερά της Ευρώπης.

Η ΔΟΥΜΠΙΑ επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα ελέγχου σε όλα τα στάδια εμφιάλωσης, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον καταναλωτή.