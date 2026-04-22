Στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία των πλατάνων και του φυσικού περιβάλλοντος

Ο Δήμος Πύλης προχωρά σε συντονισμένες ενέργειες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της επικίνδυνης ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Ceratocystis platani.

Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4757/123205/2023, με στόχο τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου που απειλεί σημαντικά τον πληθυσμό των πλατάνων.

Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου και υπό την εποπτεία των Αντιδημάρχων κ.κ. Χρ. Μπακάλη και Παν. Τσόλα, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες υλοτομίας δέντρων που έχουν προσβληθεί από τον μύκητα.

Πριν την έναρξη των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι από τη Δασική Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαίωσαν την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.

Για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας:

πραγματοποιείται άμεση κοπή των προσβεβλημένων δέντρων

ακολουθεί η ασφαλής απομάκρυνση και μεταφορά της μολυσμένης ξυλείας

Ο Δήμος τονίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες για την προστασία του οικοσυστήματος και της δημόσιας ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ακολουθήσει πρόγραμμα αναδάσωσης με νέα, κατάλληλα είδη δέντρων, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο Δήμος Πύλης παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της βιοποικιλότητας και καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και συνεργασία κατά την υλοποίηση των απαραίτητων αυτών μέτρων.