Αυτοψία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων στο Παλαιόκαστρο Πιαλείας

Σημαντική εξέλιξη για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πύλης αποτελεί η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στη θέση «Παλαιόκαστρο» της Πιαλείας από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης και ανάδειξης του αρχαίου τείχους, καθώς και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την ένταξη του χώρου σε ένα οργανωμένο πλαίσιο επισκεψιμότητας και πολιτιστικής προβολής.

Στην αυτοψία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Καπέλος και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κα Βάσω Παλλαντζά, ενώ καθοριστική υπήρξε η πρωτοβουλία και η συνεργασία του Προέδρου της Κοινότητας Πιαλείας κ. Βασίλη Παφίλη.

Η περιοχή του «Παλαιοκάστρου» αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό σημείο με εμφανή κατάλοιπα αρχαίας οχύρωσης και πλούσια ιστορική παρουσία, που συνδέεται με την αρχαία Πιάλεια. Η ανάδειξή της εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της περιοχής με τον Ασκληπιό, πρόκειται για στοιχείο τοπικής παράδοσης και παλαιότερων αναφορών, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχουν πλήρως τεκμηριωμένα αρχαιολογικά δεδομένα.

Ο Δήμος Πύλης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, προχωρά άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό, τη σήμανση και την ανάδειξη του χώρου, ενώ εξετάζεται και η προοπτική συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα για περαιτέρω έρευνα.

Η ανάδειξη του «Παλαιοκάστρου» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Πύλης θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τόπου.