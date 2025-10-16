Packaging Awards 2025: Τέσσερα βραβεία για την περιβαλλοντική υπεροχή της ΟΛΥΜΠΟΣ

Η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της φιλοσοφίας της ΟΛΥΜΠΟΣ τα οποία ενσωματώνονται σε κάθε βήμα και κάθε πρακτική της εταιρείας. Η προσήλωση αυτή της απέφερε 4 σημαντικές διακρίσεις στα Packaging Awards 2025.

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΟΛΥΜΠΟΣ σε συνεργασία με την Kotronis Packaging ανέπτυξε μια νέα, φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της για συνεχή εξέλιξη παραμένοντας πιστή στις θεμελιώδεις αξίες της.

Η νέα συσκευασία που ξεχώρισε για την περιβαλλοντική της υπεροχή και την τεχνολογική της αρτιότητα απέσπασε τα εξής βραβεία:

Green Printing / Green Packaging: GOLD AWARD – Για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.

– Για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία. Recyclable Packaging: SILVER AWARD – Για την αποτελεσματικότητα και την ευκολία ανακύκλωσής της.

– Για την αποτελεσματικότητα και την ευκολία ανακύκλωσής της. Circular Economy: SILVER AWARD – Για την ουσιαστική συνεισφορά της στην κυκλική διαχείριση των πόρων.

– Για την ουσιαστική συνεισφορά της στην κυκλική διαχείριση των πόρων. Innovation in Plastic:BRONZE AWARD – Για την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα του πλαστικού.

Η επιβράβευση βασίστηκε σε μετρήσιμα και ουσιαστικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα ωφελήσουν καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβεβαίωση της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση, με στόχο το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις συσκευασίες μας», δήλωσε ο Νικόλαος Μάρκου, επικεφαλής του R&D συσκευασίας του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία, κατά την παραλαβή των βραβείων.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεχίζει με συνέπεια, τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα – με πράξεις που κάνουν διαφορά, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς της.

Είναι ο δρόμος που ακολουθεί για να προσφέρει προϊόντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση.