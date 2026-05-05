O Kώστας Χατζής σε συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων

Ο Κώστας Χατζής, έρχεται στα Τρίκαλα για μια και μοναδική εμφάνιση!

Αφιέρωμα 70 χρόνια τραγούδια – 70 χρόνια Χρυσάφι

Πληροφορίες παράστασης

Παρασκευή 15 Μαΐου

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης»

Ώρα έναρξης: 21.00

Παραγωγή: Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος

Στη συναυλία θα συμμετάσχει η μικτή χορωδία Καρδίτσας parenthesis

Μια ξεχωριστεί μουσική βραδιά με τον αγαπημένο ερμηνευτεί Κώστα Χατζή, έναν από τους πιο αυθεντικούς και διαχρονικούς καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού.

Με την χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ύφος του θα μας ταξιδέψει μέσα από τραγούδια που μας έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και αυθεντική ψυχαγωγία!

Εισιτήρια προπωλούνται ticketservises.gr, βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη Απόλλωνος 14 (τηλ. 2431030193)

Για πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 6984913987

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων