O Μύλος των Ξωτικών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

O Μύλος των Ξωτικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που γιορτάζεται παγκόσμια στις 3 Δεκεμβρίου, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Καλεί τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΔΑΠ της Πόλης να ενώσουν τις φωνές τους και να στείλουν όλοι μαζί ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού.

Σας περιμένουμε όλους και όλες για να στείλουμε μαζί με τον Πίτερ Παν ευχές χαράς από τον παραμυθένιο Μύλο των Ξωτικών!!!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

Χαιρετισμούς

Αποσπάσματα της Θεατρικής Παράστασης της e-Trikala Α.Ε. «Πίτερ Παν» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη.

Διάδραση των ηθοποιών της παράστασης με το κοινό

Ζωγραφική Προσώπου

Ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2025

Ώρα 10.30 έως 12.30

Συμμετέχουν

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΙΔΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΕΝΕΓΥΛ Τρικάλων

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ « ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΉΦΑΙΣΤΟΣ (Πρωινή και Απογευματινή Βάρδια)

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΜΕ ΑΓΑΠΗ»

ΠΟΦΕΚΟ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν , η εκδήλωση θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992.

