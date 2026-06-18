O Κώστας Φορτούνης με τον αδερφό του εγκαινιάζουν την αθλητική τους επιχείρηση στο Λογγάκι

Τα επίσημα εγκαίνιά του πραγματοποιεί το αθλητικό κέντρο Padel Hub, των αδελφών Κώστα και Θοδωρή Φορτούνη. Το κέντρο ανοίγει τις πόρτες του το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, στις 20:00.

Η πρόσκληση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “Οσοι έχουν ήδη γνωρίσει την αξεπέραστη εμπειρία του padel, θα βρουν ευκαιρία να δοκιμάσουν ξανά τις δυνάμεις τους, καθώς τα εγκαίνια συμπίπτουν με τη διεξαγωγή τουρνουά.

Οσοι τώρα μαθαίνουν το νέο αυτό άθλημα, θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, στον πανέμορφο, σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο χώρο, επί της οδού Λογγακίου, στα Τρίκαλα.”

trikalaenimerosi.gr