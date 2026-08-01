O Κώστας Μαράβας για την απώλεια του Πέτρου Σακελλάριου

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του για την εκδημία του πρώην δημοτικού συμβούλου Πέτρου Σακελλάριου, ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, αναφέρει τα εξής:

“Με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ειλικρινούς θλίψης αποχαιρετώ τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη μου, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Πύλης, Πέτρο Σακελλάριο, ο οποίος έφυγε τόσο απροσδόκητα από τη ζωή.

Ο Πέτρος Σακελλάριος, καταγόμενος από τη Μεσοχώρα, υπήρξε ένας άνθρωπος της προσφοράς, της αξιοπρέπειας και του καθήκοντος. Ως συνταξιούχος των ΕΛΤΑ και ενεργός πολίτης, επέλεξε να αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της ζωής του στην υπηρεσία του τόπου μας και των συμπολιτών του.

Κατά τη δημοτική περίοδο 2019–2023 είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης. Με υπευθυνότητα, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας υπηρέτησε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ από τη θέση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση σημαντικών ζητημάτων της επιχείρησης και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Θα τον θυμόμαστε για τον ευθύ χαρακτήρα του, την πραότητά του, την ειλικρίνειά του και την αδιάκοπη διάθεσή του να προσφέρει, χωρίς προσωπικές επιδιώξεις, με μοναδικό γνώμονα το καλό της Μεσοχώρας, του Δήμου και των ανθρώπων του.

Η απώλειά του σκορπίζει θλίψη σε ολόκληρη την κοινωνία του Δήμου Πύλης. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την προσφορά του και το παράδειγμα της ζωής του.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, των συνεργατών μου και προσωπικά, εκφράζω τα πλέον ειλικρινή συλλυπητήριά μου στη σύζυγό του, στον γιο του, στους συγγενείς και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί του.

Καλό ταξίδι Πέτρο.

Αιωνία σου η μνήμη.”