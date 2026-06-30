O Αθανάσιος Μανούρας πρόεδρος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Τρικάλων από το έτος 2019.

Πρόεδρος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επανεκλέγεται ο κ. Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής.



Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκλέγεται η κα. Μαρία Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

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