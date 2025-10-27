“Oχι στην κατάργηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Πύλη”

Tην αντίθεσή της στην απόφαση για κατάργηση του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που λειτουργεί στην Πύλη εκφράζει η Τοπική Κοινότητα Πύλης, σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει “το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πύλη δεν είναι απλώς μια υπηρεσία. Είναι ένας ζωντανός θεσμός που εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες χιλιάδες κατοίκους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς του Δήμου Πύλης, ο οποίος αριθμεί περίπου 13.000 κατοίκους.

Η κατάργησή του θα σημάνει ένα ακόμη πλήγμα για την τοπική κοινωνία, μετά το κλείσιμο των τραπεζών Εθνικής και Πειραιώς, που για χρόνια αποτελούσαν βασικά σημεία εξυπηρέτησης και οικονομικής δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοναδικό φυσικό τραπεζικό κατάστημα που συνεχίζει να λειτουργεί στην Πύλη είναι αυτό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, η οποία με την παρουσία της αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στην τοπική κοινωνία.

Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, οι βουλευτές του Νομού Τρικάλων έλαμψαν δια της απουσίας τους, παρότι είχαν προσκληθεί από τον Δήμαρχο να παραστούν και να τοποθετηθούν.

Η απουσία τους από μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση για το μέλλον του τόπου μας ενισχύει το αίσθημα παραμέλησης και εγκατάλειψης που βιώνουν οι πολίτες της Πύλης και των γύρω κοινοτήτων.

Το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ θα επιφέρει:

-Αποκλεισμό ηλικιωμένων και ευάλωτων κατοίκων που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

-Οικονομική ζημιά σε επαγγελματίες και μικροεπιχειρήσεις που βασίζονται στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

-Απομόνωση των ορεινών κοινοτήτων του Δήμου.

-Αποδυνάμωση του διοικητικού ρόλου της Πύλης ως έδρας Δήμου.

-Περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας παρουσίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Τοπική Κοινότητα Πύλης λέει ξεκάθαρα ΟΧΙ στην κατάργηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ.

Ζητάμε από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση και να διατηρήσουν το κατάστημα στην Πύλη, ενισχύοντάς το με το απαραίτητο προσωπικό.

Η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από την ελληνική ύπαιθρο δεν είναι εκσυγχρονισμός,είναι εγκατάλειψη.