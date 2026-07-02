Oρκωμοσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Πύλης

Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα ο νέος υπάλληλος κ. Αναστάσιος Καραμάνος, με ειδικότητα Δ.Ε. χειριστών Μηχανημάτων έργων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Παρούσα ήταν και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού του Δήμου Πύλης κ. Φανή Μαρκαντά.

Ο κ. Μαράβας απευθυνόμενος στον νέο υπάλληλο τόνισε, με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω σήμερα στην οικογένεια του Δήμο Πύλης, με την ευκαιρία της ορκωμοσία σου και της ανάληψης των καθηκόντων σου ως χειριστής μηχανημάτων έργου.

Η ένταξή σου στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τις υπηρεσίες μας για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Το έργο που καλείσαι να επιτελέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συμβάλει στην ασφάλεια την συντήρηση τω υποδομών και την συνολική ανάπτυξη του τόπου μας.

Σου εύχομαι καλή αρχή, υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα. Η πόρτα της Δημοτικής Αρχής θα είναι πάντα ανοιχτή για συνεργασία διάλογο και κοινή προσπάθεια προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας.