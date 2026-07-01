Oρισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στην Πύλη

Με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Διοίκησης, την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, ο Δήμαρχος Πύλης προχώρησε στον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης και την υποστήριξη του έργου της Δημοτικής Αρχής.

Οι νέες αναθέσεις εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για μια σύγχρονη, λειτουργική και αποτελεσματική διοίκηση, με διαρκή παρουσία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και έμφαση στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

• Η Δημοτική Σύμβουλος Χαρίκλεια (Χαρά) Καλλιώρα ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τον τομέα της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης, επικουρώντας τον Δήμαρχο στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των σχετικών δράσεων.

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήριος Αγγέλης ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον τομέα της Αγροτικής Παραγωγής και της Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Αναγνώστου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Πινδέων, με αποστολή την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών ζητημάτων και τη διαρκή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή για την επίλυσή τους.

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ούτρας ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, συμβάλλοντας στον καλύτερο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, στην άμεση καταγραφή των αναγκών της περιοχής και στην αποτελεσματική προώθηση των παρεμβάσεων προς όφελος των κατοίκων.

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Με τις αποφάσεις αυτές ολοκληρώνεται η συγκρότηση του διοικητικού σχήματος του Δήμου Πύλης, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Αρχής και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο συντονισμένη, υπεύθυνη και αποδοτική λειτουργία προς όφελος όλων των δημοτών.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.