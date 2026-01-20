Oμιλία Παπαστεργίου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την έναρξη σειράς ομιλιών με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Έτος 2026», σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), ανακοίνωσε η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας. Την έναρξη του κύκλου θα πραγματοποιήσει με ομιλία του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δ. Παπαστεργίου.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel, στην Καλαμπάκα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι επιστήμονες, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας και της δικαιοσύνης, θα αναλύσουν τις επιπτώσεις και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε καίριους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και η οικονομία.

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας επιδιώκει να γίνει το κέντρο ενός πανελλήνιου διαλόγου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν έγκυρα για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επαγγελματίες και πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα που επιθυμούν να ενημερωθούν υπεύθυνα και σε βάθος για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη Ελλάδα.