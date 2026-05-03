Oλοκλήρωσε τη θητεία της ως αντιδήμαρχος η Δήμητρα Νάτσινα

Με ευχαριστίες στον Δήμαρχο Τρικκαίων για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, να υπηρετεί τον πολίτη ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, η Δήμητρα Νάτσινα ολοκληρώνει τη θητεία της.

Για υπηρεσιακούς λόγους θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα εκτός Τρικάλων, οπότε η κ. Νάτσινα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ευχαρίστησε θερμά:

– τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, “που με εμπιστεύτηκε αυτό το διάστημα να είμαι αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας”και στάθηκε στο πλευρό της

– τα μέλη της δημοτικής αρχής, αλλά και της αντιπολίτευσης, στην προσπάθεια να δίνονται λύσεις.

Επίσης, συγκρίνοντας τα καθήκοντά της ως αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας και ως αντιδημάρχου στον ίδιο τομέα, δήλωσε πως στον Δήμο είναι “ακόμη πιο δύσκολα”. Αυτό οφείλεται, επεσήμανε, στο ότι τα προς επίλυση ζητήματα “σχετίζονται με την τοπική κοινωνία, με ανθρώπους που γνωρίζεις, με προβλήματα στην καθημερινότητα, με ευάλωτες ομάδες”. Τόνισε ότι προσπάθησε να δώσει όλες της τις δυνάμεις στην κοινωνική μέριμνα, όπου έγινε πρόοδος, κάτι, που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Τρικκαίων και τη δημοτική αρχή.

Η ολοκλήρωση της θητείας της κ. Νάτσινα επισφραγίστηκε με αναμνηστική φωτογραφία με τον Δήμαρχο Τρικκαίων αντιδημάρχους και μέλη της δημοτικής αρχής.

