Oι σημερινές διακοπές λειτουργίας δημοτικού οδοφωτισμού στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).

Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:

Κέντρο, περιοχή οδού Στρατηγού Στέφανου Σαράφη πλησίον Φρουρίου

Σαράγια, περιοχή πέριξ της συμβολής των οδών Λ. Παπαβασιλείου και Νταβάρα

Φλαμούλι, περιοχή μετά το γήπεδο προς Αγία Μονή

Κέντρο, περιοχή πεζοδρόμου οδού Παπάγου

Κέντρο, παραποτάμια περιοχή πέριξ Κεντρικής Γέφυρας και γέφυρας Ασκληπιού, προς πεζόδρομο Ασκληπιού.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.

Από το γραφείο Τύπου