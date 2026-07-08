Τοπικά

Oι σημερινές διακοπές λειτουργίας δημοτικού οδοφωτισμού στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).

Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:

  • Κέντρο, περιοχή οδού Στρατηγού Στέφανου Σαράφη πλησίον Φρουρίου
  • Σαράγια, περιοχή πέριξ της συμβολής των οδών Λ. Παπαβασιλείου και Νταβάρα
  • Φλαμούλι, περιοχή μετά το γήπεδο προς Αγία Μονή
  • Κέντρο, περιοχή πεζοδρόμου οδού Παπάγου
  • Κέντρο, παραποτάμια περιοχή πέριξ Κεντρικής Γέφυρας και γέφυρας Ασκληπιού, προς πεζόδρομο Ασκληπιού.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.

Από το γραφείο Τύπου

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