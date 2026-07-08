Oι σημερινές διακοπές λειτουργίας δημοτικού οδοφωτισμού στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).
Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:
- Κέντρο, περιοχή οδού Στρατηγού Στέφανου Σαράφη πλησίον Φρουρίου
- Σαράγια, περιοχή πέριξ της συμβολής των οδών Λ. Παπαβασιλείου και Νταβάρα
- Φλαμούλι, περιοχή μετά το γήπεδο προς Αγία Μονή
- Κέντρο, περιοχή πεζοδρόμου οδού Παπάγου
- Κέντρο, παραποτάμια περιοχή πέριξ Κεντρικής Γέφυρας και γέφυρας Ασκληπιού, προς πεζόδρομο Ασκληπιού.
Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.
Από το γραφείο Τύπου