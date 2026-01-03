Τοπικά

Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Tρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

Γεωργία Μανάκη ετών 97

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής

Αναστασία Παλάσκα ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

Κωνσταντίνος Τσιβίκης ετών 95

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Γλίνους Τρικάλων

Γεώργιος Βλάχος ετών 61

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου

Iωάννης Ζησόπουλος ετών 64

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Αρετή Γιαννοπούλου ετών 92

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων

Ολγα Γιαννούχου ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Ανταλλαξίμων Τρικάλων

Ελένη (Στελλίνα) Λάππα ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας Τρικάλων

