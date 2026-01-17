Τοπικά

Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

Αικατερίνη Μπέλλου ετών 83

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων

Ελπινίκη Λαμπρογιώργου ετών 95

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελάτης

Απόστολος Καλαμάρας ετών 84

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων

Βαρβάρα Παπαβασιλείου ετών 87

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.

Ευτυχία Παπαγεωργοπούλου ετών 97

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.

Βασιλική Ντιντή ετών 72

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

