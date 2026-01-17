Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
Αικατερίνη Μπέλλου ετών 83
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων
Ελπινίκη Λαμπρογιώργου ετών 95
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελάτης
Απόστολος Καλαμάρας ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων
Βαρβάρα Παπαβασιλείου ετών 87
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.
Ευτυχία Παπαγεωργοπούλου ετών 97
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.
Βασιλική Ντιντή ετών 72
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων