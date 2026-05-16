Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Κριτική Βιβλίου: «Ιστορίες ζωής και αγάπης» του Χάρη Κουμέσου

Το βιβλίο «Ιστορίες ζωής και αγάπης», του δικηγόρου και συγγραφέως Χάρη Κουμέσου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φυλάτος, αποτελεί μια βαθιά κατάθεση ψυχής, η οποία διερευνά τα διαχρονικά τοπία της ευθύνης, της συγχώρεσης και των δεύτερων ευκαιριών.

Μέσα από τρεις διαφορετικές διαδρομές που ξεδιπλώνονται σε τρεις διαδοχικές δεκαετίες -του 1950, του 1960 και του 1970-, ο συγγραφέας τοποθετεί τους ήρωές του σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Εκεί, οι πρωταγωνιστές καλούνται να αναμετρηθούν με τις συνέπειες των επιλογών τους, την κοινωνική κατακραυγή και, τελικά, με τον ίδιο τους τον εαυτό, αναζητώντας την εξιλέωση εκείνη τη λεπτή στιγμή που η ζωή τούς καλεί να επιλέξουν αν θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα λάθη τους ή αν θα βρουν το θάρρος να αλλάξουν.

Οι τρεις ιστορίες λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αναδεικνύοντας τις πολύπλοκες δυναμικές των ανθρώπινων σχέσεων. Στον «Τσαγκάρη», η αφήγηση επιστρέφει στη δεκαετία του ’50, όπου το βάρος της κοινωνικής καταδίκης για μια γυναίκα που εγκαταλείπει τον γάμο της είναι αβάσταχτο, ενώ την ίδια στιγμή η μοίρα επιφυλάσσει στον ήρωα, τον κύριο Ισίδωρο, την ανακάλυψη μιας χαμένης κόρης που αλλάζει τον άξονα της ύπαρξής του.

Συνεχίζοντας στη δεκαετία του ’60 με το διήγημα «Μια καλύτερη μέρα», το σκηνικό μετατοπίζεται στην ασφυκτική πίεση των κοινωνικών στερεοτύπων και του φόβου για το «τι θα πει ο κόσμος», προσφέροντας ένα ισχυρό σχόλιο για το χάσμα ανάμεσα στην αυστηρότητα του παρελθόντος και την έλλειψη ορίων του παρόντος. Το βιβλίο κορυφώνεται στις «Πεντέμισι ώρες», σε έναν κατεξοχήν τόπο μετάβασης -ένα αεροδρόμιο της δεκαετίας του ’70- όπου δύο άνθρωποι, χωρισμένοι από την ανωριμότητα του παρελθόντος, συναντιούνται ξανά τυχαία. Εκεί, ο ελάχιστος αλλά συμπυκνωμένος χρόνος αρκεί για να γκρεμιστούν οι εγωισμοί, να ειπωθεί η συγγνώμη και να ανθίσει η συγχώρεση.

Ο Χάρης Κουμέσος δεν γράφει από απόσταση ασφαλείας, αλλά καταθέτει στο χαρτί την πλούσια, βιωμένη εμπειρία μιας ζωής γεμάτης ναυτιλία, ταξίδια, νομικές και δημοσιογραφικές διαδρομές, αλλά και προσωπικές νίκες απέναντι σε σοβαρές δυσκολίες.

Δεν καταφεύγει σε εύκολους εντυπωσιασμούς ή λογοτεχνικές κραυγές, αλλά αφήνει την πλοκή να αναπνεύσει, υπογραμμίζοντας πως η αγάπη δεν είναι μια απλή, ανέξοδη λύση. Απαιτεί εξομολόγηση, παραδοχή και, πάνω από όλα, το σθένος να παραμερίσει κανείς τον εγωισμό του μπροστά στο άλλο πρόσωπο.

Πρόκειται για ένα ανάγνωσμα που δεν περιορίζεται στην απλή εξιστόρηση, αλλά λειτουργεί ως ένας καθρέφτης αυτοκριτικής για τον αναγνώστη. Το «Ιστορίες ζωής και αγάπης» υπενθυμίζει με τον πιο άμεσο και καίριο τρόπο πως τα ανθρώπινα βάρη είναι κοινά σε κάθε εποχή και τόπο, και πως η μεγαλύτερη πράξη δύναμης δεν είναι το να μην κάνεις λάθη, αλλά να βρίσκεις το θάρρος, έστω και την τελευταία στιγμή, να ανοίγεσαι ξανά στο φως με όχημα τον ισχυρότερο συνδετικό κρίκο όλων: την αγάπη.