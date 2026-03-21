Nέο προεδρείο στη Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

Κατά τη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στις 19/03/2026 στα γραφεία του ΤΕΕ στα Τρίκαλα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο προεδρείο στο οποίο εξελέγησαν οι παρακάτω:

Πρόεδρος: Μπαταβάνης Απόστολος (Πολιτικός Μηχανικός)

Αντιπρόεδρος: Κάλφα Παρασκευή (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Γραμματέας: Σκανδάλη Δήμητρα (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Μέλος: Κανναβός Παυσανίας (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Μέλος: Τρίμμης Κωνσταντίνος (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Τις αρχαιρεσίες ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής με σκοπό την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου ενεργειών και δράσεων που θα τεθούν σε εφαρμογή το προσεχές χρονικό διάστημα.