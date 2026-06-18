Nέο πληροφοριακό σύστημα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης και Πρωτοκόλλησης Εγγράφων της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, με την ονομασία Hub-myDDE.

Το Hub-myDDE αποτελεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διοικητικής διαχείρισης, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων. Η υλοποίησή του εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας και αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, με έμφαση στην ασφάλεια, στην επεκτασιμότητα και στη διαλειτουργικότητα.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος επιτυγχάνεται σημαντική αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς εισάγεται πλήρης ηλεκτρονική ροή εγγράφων, αυτοματοποίηση της πρωτοκόλλησης καθώς και βελτιστοποίηση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων. Παράλληλα, μειώνεται δραστικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των εγγράφων, ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών και διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο διαφάνειας και διοικητικής συνέπειας.

Το σύστημα ενσωματώνει τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου, ενισχύοντας το επίπεδο αυθεντικοποίησης και νομικής ισχύος των εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μελλοντική του διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ, το κεντρικό εθνικό σύστημα διαλειτουργικότητας δημοσίων φορέων, γεγονός που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων σε εθνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων για την επιστημονική επάρκεια, τη δημιουργικότητα και την καθοριστική συμβολή του σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήματος. Ξεχωριστή μνεία αξίζει στον προϊστάμενο του Τμήματος, κ. Κων/νο Δημητρίου, για τον άρτιο συντονισμό του έργου, την τεχνική καθοδήγηση καθώς και τη διαρκή υποστήριξη και εποπτεία που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Στο αμέσως επόμενο στάδιο ανάπτυξης προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του Hub-myDDE με το σύστημα myDDE – Σχολικές μονάδες, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και σχολικών μονάδων. Η εν λόγω διασύνδεση θα επιτρέψει την άμεση, ασφαλή και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού διοικητικού έργου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και πλήρους ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής της Δ.Ε. Τρικάλων, κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, επισημαίνει:

“Η υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Hub-myDDE σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ψηφιακής διοίκησης για τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών μας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος των σχολικών μονάδων και του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.”