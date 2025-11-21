Nέος χώρος στάθμευσης για τον Μύλο των Ξωτικών (φωτο)

Ακόμη έναν νέο χώρο στάθμευσης για τον Μύλο των Ξωτικών εξασφάλισε ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για χώρο ακριβώς πίσω από το παγοδρόμιο, στη συνοικία της Αγίας Μονής, με άμεση πρόσβαση στο πάρκο.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τον χώρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, για να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών, καθώς με το πάρκινγκ διευκολύνεται ακόμη περισσότερο σχεδόν 200 οχημάτων για τον Μύλο των Ξωτικών.

Το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του χώρου, τον ηλεκτροφωτισμό και πρόσθετες εργασίες, προκειμένου άμεσα να δοθεί προς χρήση από τους επισκέπτες.

Μαζί με τον κ. Σακκά τον χώρο επισκέφθηκε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής, η διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ο προϊστάμενος του τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Βαγγέλης Τζίκας.

