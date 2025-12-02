Nέα σύμβαση για έργα αποκατάστασης ζημιών στη Νεράιδα

Στην υπογραφή νέας σύμβασης έργου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 προχώρησε ο Δήμος Πύλης, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.

Η σύμβαση αφορά το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Νεραΐδας» και υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας. Ανάδοχος του έργου είναι ο Απόστολος Μπαταβάνης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 74.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν:

τη βελτίωση της βατότητας του τοπικού οδικού δικτύου,

τη συντήρηση και λειτουργική αποκατάσταση τεχνικών έργων,

τη σταθεροποίηση σημείων με διάβρωση ή καθίζηση,

την αντιμετώπιση προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κατοίκων και διερχομένων.

Οι εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες, καθώς αποτελούν το πρώτο στάδιο έως την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών που θα καθορίσουν τις μόνιμες λύσεις για τη συνολική αποκατάσταση της περιοχής.

Οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδα Πύλης, με σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο, υποχωρήσεις πρανών, μετακινήσεις εδαφικού υλικού, καθώς και προβλήματα σε οχετούς, μικρά τεχνικά έργα και στη φυσική απορροή των υδάτων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλης τόνισε:

«Η Νεραΐδα υπέστη σοβαρές συνέπειες από έντονα καιρικά φαινόμενα. Με τη νέα σύμβαση προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν κρίσιμες υποδομές και θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η προσπάθεια αποκατάστασης όλων των πληγεισών περιοχών συνεχίζεται με συνέπεια».