Nέα διοίκηση στην Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού (ΤΛΠ, www.tlp.gr), με τη συμμετοχή μελών και φίλων της Λέσχης, σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και δημιουργικού προβληματισμού.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσης της προηγούμενης περιόδου, με αναφορά στις εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν, στις θεματικές που αναδείχθηκαν, καθώς και στις συνεργασίες με φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις πρόσφατες και στις υπό προετοιμασία εκδηλώσεις της ΤΛΠ, γύρω από κρίσιμα ζητήματα όπως η υγεία, η άσκηση, η παχυσαρκία, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και το μέλλον της πόλης μας, συνεχίζοντας την παράδοση της Λέσχης σε κύκλους συζητήσεων για την Παιδεία, την Υγεία, την Κοινωνική Μέριμνα και την Ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνέλευση ξεκίνησε με την προβολή video (επιμέλεια Λάζαρος Κουκουλέτσος) για τον 3ετή απολογισμό της ΤΛΠ (2023, 2024, 2025) και στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία από το μέλος της Λέσχης Μιχάλη Σαράντη με θέμα «Η ενίσχυση του ρόλου του Παραγωγού ,στην αλυσίδα του Αγροδιατροφικού Τομέα.»

Μετά την εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος: Μιχάλης Βαρδούλης, Γραμματέας: Δώρα Μπαρσούκη) ο απερχόμενος Πρόεδρος Χρήστος Λάππας παρουσίασε τις προτάσεις του ΔΣ:

Τεχνολογία και Νέα Γενιά , ομιλητής: ο κ, Χρούσος Γεώργιος , κτήριο Παπαστεριάδη, 30/4/2026.

, ομιλητής: ο κ, , κτήριο Παπαστεριάδη, 30/4/2026. «Τρίκαλα 2035: Πόλη για Νέους, Πόλη για Όλους;» ( Αγγελική Μπάρδα )

( ) «Νέα εποχή στην παχυσαρκία: φάρμακα, διατροφή και άσκηση. Σύμμαχοι ή Αντίπαλοι;» ( Αγγελική Μπάρδα )

( ) « Συνταγή για 100 χρόνια: Τι μας μαθαίνουν οι Blue Zones;» ( Αγγελική Μπάρδα)

( η Φιλοσοφία της Ευδαιμονίας, Ελληνικά πολιτικά συστήματα, Ψυχική Υγεία (Δημήτρης Καραθάνος).

Ακολούθησε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Γιαννούση Γεωργία, Κωνσταντός Χρήστος, Τελειώνης Αχιλλέας).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό των κύριων δράσεων για το 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΤΛΠ ως ανοιχτού βήματος διαλόγου για τους πολίτες των Τρικάλων.

Ακολούθως ο πρώην Πρόεδρος κ.Γεωργιάδης παρουσίασε την πρόταση για το νέο Δ.Σ. που έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού, το οποίο απαρτίζεται (με αλφαβητική σειρά) από τους:

Τακτικά μέλη: Ζιώγας Σωτήρης, Κουκουλέτσος Λάζαρος, Κουτεντάκης Γιάννης, Μπάρδα Αγγελική, Νατσιόπουλος Αθανάσιος, Σαράντης Μιχάλης, Ψιλούτσικου Μαρία

Αναπληρωματικά μέλη: Γεωργιάδης Ιωάννης, Καραθάνος Δημήτρης, Λάππας Χρήστος

Η Ελεγκτική Επιτροπή έμεινε η ίδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη και τους φίλους της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού για την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους και καλεί κάθε ενεργό πολίτη της πόλης να συμμετέχει στις επόμενες εκδηλώσεις και παρεμβάσεις της Λέσχης.