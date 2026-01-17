MOΔ Τρικάλων: Στο εδώλιο 42χρονος πυροσβέστης για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

«Ηθελε να με εκδικηθεί», λέει για τις καταγγελίες για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που έκανε σε βάρος του η πρώην σύντροφός του ο 42χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής που συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 σε νησί των Σποράδων σοκάροντας το πανελλήνιο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, είχε προφυλακιστεί, απολογήθηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων.

Βαρύνεται με κατηγορίες κακουργηματικού περιεχομένου, για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας από πρόσωπο που τον εμπιστεύονταν να το φυλάει, ανήλικο κορίτσι κάτω των 12 ετών.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές μετά από καταγγελία της συντρόφου του με την οποία ζούσαν μαζί με τα δύο παιδιά της.

Ένα βράδυ που γύρισε σπίτι σε κατάσταση μέθης η καταγγέλλουσα έψαξε το κινητό του τηλέφωνο μετά από καβγά και βρήκε φωτογραφίες με το ένα κοριτσάκι της, ηλικίας 10 ετών τότε, να κοιμάται στον κρεβάτι με σορτς με τον φακό να εστιάζει σε επίμαχο σημείο.

Σοκαρισμένη απευθύνθηκε στις αρχές και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου και σε σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος απολογούμενος επέμεινε ότι κατείχε τις φωτογραφίες, έντεκα στο σύνολο, για να της αποδείξει ότι το παιδί δεν είναι ενδεδυμένο σωστά όταν κοιμάται.

Για το υπόλοιπο φωτογραφικό υλικό με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο, υποστήριξε ότι αφορά ενήλικες πορνοσταρ, διάσημες στο διαδίκτυο που υποδύονται ανήλικα.

Στην απολογία του που διήρκεσε επί μία και πλέον ώρα υποστήριξε ότι οι καταγγελίες έγιναν από τη σύντροφό του για τον εκδικηθεί, επισημαίνοντας ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το Σώμα και η ζωή του καταστράφηκε.

Εντούτοις, στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας για το πως μπορεί να θεωρηθεί προκλητική η στάση ενός παιδιού όταν αυτό κοιμάται, δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος μετά τη σύλληψή του είχε κριθεί προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή.

Στην απολογία του στον ανακριτή είχε υποστηρίξει πως τράβηξε τις φωτογραφίες για να προστατέψει τα παιδιά και να της αποδείξει πως δεν είναι σωστό να ντύνονται έτσι, όταν εκείνη κάνει αποτρίχωση σε άντρες.

Ωστόσο, είχε παραδεχτεί πως έχει εθισμό στο ιντερνετικό σεξ, πως επισκέπτεται σελίδες ενηλίκων και στο παρελθόν συμμετείχε σε παιχνίδι κάνοντας διάφορους ρόλους και στο πλαίσιο αυτό είχε υποδυθεί και τον ανήλικο.

Κρατήθηκε έξι μήνες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με τον όρο να παρακολουθεί συνεδρίες με ψυχολόγο.

Νωρίτερα στη δίκη εξετάστηκε ως μάρτυρας αστυνομικός του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος, ο οποίος απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με το υλικό παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου.

Η δίκη διακόπηκε για τις 6 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα, οι αγορεύσεις των δικηγόρων και η έκδοση απόφασης.

Κατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)