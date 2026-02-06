M. Κοντοτόλη: Να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων

“Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές, στο νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων;” αναφέρει σε ομιλία της η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Όπως σημειώνει “η πρόσφατη τραγωδία με την απώλεια πέντε εργατριών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τις αναφορές του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την νομοθεσία των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Κι εδώ προκύπτει αβίαστα το ερώτημα.

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές, στο νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων;

Ή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος;”