Mια βραδιά αφιερωμένη στον Ασκληπιό στην κεντρική πλατεία Πιάλειας

Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν τα “Ασκληπιεία Πιάλειας 2026”, στην κεντρική πλατεία του χωριού,

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας της Πιάλειας και της σύνδεσής της με την ασκληπιακή παράδοση, τον πολιτισμό, τη φύση και τη διαχρονική γνώση που συνδέει τον άνθρωπο με το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα από μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Ασκληπιό, στα βότανα του Κόζιακα και στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, επιδιώκεται να αναδειχθεί ο ιστορικός, αρχαιολογικός και φυσικός πλούτος της Πιάλειας, καθώς και οι προοπτικές αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού που θα συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύλης.