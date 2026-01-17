Mητσοτάκης: Οι αγρότες θα λάβουν όσα αντέχει ο προϋπολογισμός

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τον Νίκο Μάνεση στον Alpha παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσoτάκης, το πρωί του Σαββάτου.

Αναφερόμενος στο ραντεβού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα με τους αγρότες, δήλωσε πως «οι αγρότες έχουν ήδη έρθει στο Μαξίμου. Συναντήθηκα με μία μεγάλη ομάδα. Αυτοί που μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Παράλληλα, σημείωσε πως «πίσω από κλειστές πόρτες συζητούνται και πολλά θέματα, η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο ότι «γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη».Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Alpha και αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του “τικ τοκ”. Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω τίποτα» και πως «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα». Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε. Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους. «Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ