Mε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο Κώστας Σκρέκας

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) είχε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, με αντικείμενο την αναλυτική ενημέρωση από την ΚΕΔΕ για τα ζητήματα χρηματοδότησης των Δήμων ενόψει της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τη συνολικότερη στρατηγική ενίσχυσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής.

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ παρουσίασαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας, τις προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τις στοχευμένες πολιτικές στήριξης και ανάπτυξης, καθώς και την σημασία της συνεργασίας με την κεντρική Κυβέρνηση, ώστε η Αυτοδιοίκηση να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον ρόλο της.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Η πολιτεία ακούει και βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημότη, επενδύοντας σε μια ισχυρή και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας».