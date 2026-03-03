Mε τον νέο διοικητή της ΣΜΥ η Χρύσα Ντιντή

Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή επισκέφθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 ο νέος Διοικητής της ΣΜΥ, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος.

Η Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τον Ταξίαρχο για τα νέα του καθήκοντα και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβε ενώ επεσήμανε τη διαρκή, άριστη και αποτελεσματική συνεργασία της Π.Ε. Τρικάλων με την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών τόσο σε θέματα πολιτικής προστασίας και κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς όσο και στη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για βελτίωση των υποδομών της Σχολής που ενισχύουν τον δεσμό στρατού και τοπικής κοινωνίας.

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν μείζονα θέματα που αφορούν τη σχολή και την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και τους τομείς συνεργασίας με την Π.Ε. Τρικάλων, με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρύτερο έργο της Σχολής στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Αμφότεροι επιβεβαίωσαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προς όφελος των πολιτών της περιοχής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.