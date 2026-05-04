Mε τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δημήτρης Παπαστεργίου

Συνάντηση με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Andrius Kubilius πραγματοποίησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του διαλόγου για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στους τομείς του Διαστήματος, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ευρωπαϊκής άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς η τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής διαστημικής πολιτικής, με έμφαση στις εθνικές στρατηγικές που υλοποιεί το ΥΨΗΔ στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των μη επανδρωμένων οχημάτων και των κβαντικών επικοινωνιών. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν η Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, η πορεία του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων καθώς και η πρόοδος των σχετικών προγραμμάτων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Ο Υπουργός παρουσίασε στον Επίτροπο τις δράσεις που ενισχύουν τις εθνικές δυνατότητες σε δορυφορικές εφαρμογές και ψηφιακές υποδομές, με άμεσο όφελος για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία. Συμπτωματικά, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της εκτόξευσης (το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου) των τεσσάρων πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια, γεγονός που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Παρών στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράτζαλος.

Παράλληλα, τονίσθηκαν οι προτεραιότητες της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάδειξη του Διαστήματος ως κρίσιμου παράγοντα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, την τεχνολογική υπεροχή και την ανθεκτικότητα της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της ενίσχυσης της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ. Ακόμη, συζητήθηκε ο ρόλος του Διαστήματος για τις ψηφιακές τεχνολογίες, ιδίως στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αξιοποίησης δεδομένων παρατήρησης της Γης και της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Το διάστημα δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο που προσφέρει λύσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια, η πολιτική προστασία και μια σειρά από σύγχρονες εφαρμογές με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η επίσκεψη του Επιτρόπου συνέπεσε με την επιτυχή εκτόξευση έξι νέων ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήσαμε επίσης ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, που διασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τις γειτονικές ηπείρους. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστική, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του διαστήματος και των ψηφιακών υποδομών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Andrius Kubilius δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ψηφιακό πρωτοπόρο, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο στον τομέα του διαστήματος τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου και η επίσκεψη στο Govsatcom Hub στην Αθήνα —έναν από τους δύο αντίστοιχους κόμβους στην Ευρώπη— αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφαλούς ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας».