Mε τις κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου Τρικκαίων ο Σακκάς

Τη συνέχιση της άψογης συνεργασίας σε θέματα του τομέα τους, επεσήμανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς σε συνάντηση με τις κοινωνικές λειτουργούς που υπηρετούν στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

Το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 ο κ. Σακκάς συνομίλησε με το σύνολο των κοινωνικών λειτουργούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. Αρχικώς ευχαρίστησε τις εργαζόμενες για την προσφορά τους και τόνισε τη σημασία τού να συνεχιστεί με την ίδια σοβαρότητα η συνδρομή στο κοινωνικό σύνολο και δη στις ευπαθείς ομάδες. Υπενθύμισε, ακόμη, το πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η θητεία του ως αντιδημάρχου στο ευρύ πεδίο της Κοινωνικής Μέριμνας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σακκάς επεσήμανε ότι στέκεται δίπλα στις εργαζόμενες κοινωνικές λειτουργούς. Ανέφερε, δε, τη μέριμνα από την πλευρά του για την ικανοποίηση αιτήματος σε σχέση με διεκδικούμενη παροχή για την ασφάλεια των εργαζομένων, με βάση και τις σχετικές αναφορές.

Οι εργαζόμενες ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Σακκά για τη συγκεκριμένη του ενέργεια, τονίζοντας τη σημασία της.

Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. Μαρ. Αλμπάνη.